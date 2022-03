Van de Groningers bracht inmiddels 2,5% een stem uit, ook op dinsdag stembureaus geopend

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Van de inwoners van de gemeente Groningen heeft inmiddels 2,5% een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat laat de gemeente weten.

Op maandag en dinsdag zijn in de gemeente zestien stembureaus geopend. Hier is voor gekozen om drukte te spreiden en om mensen op maandag en dinsdag de mogelijkheid te bieden om in alle rust hun stem uit te brengen. Bij de verkiezingen van vier jaar geleden, zogeheten herindelingsverkiezingen, was de opkomst 44,1%.

Op dinsdag zijn zestien stembureaus geopend vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur. Op woensdag zijn alle 122 stembureaus in Groningen open.

Een overzicht van alle stembureaus die op dinsdag open zijn:

– PG Elim Hoogkerk, Barkstraat 5, Groningen

– MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen

– De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen

– Columnakerk, Paulus Potterstraat 2, Groningen

– Buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11, Groningen

– Kerk van J.C. van de H. der Laatste Dagen, Paterswoldseweg 531, Groningen

– Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, Groningen

– Tennispark Vorenkamp (GLTB), De Savornin Lohmanlaan 52, Groningen

– Gemeentehuis Haren, Raadhuisplein 10, Haren

– Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep), Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen

– Leger des Heils, Dirk Huizingastraat 17, Groningen

– Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27, Groningen

– De Cirkel, Korreweg 47, Groningen

– Trefpunt Beijum, Beijumerweg 17, Groningen

– PKN Blister Ten Boer, Wigboldstraat 3, Ten Boer

– Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Groningen