Van bewaarplaats tot kinderdagopvang: SKSG blaast 120 kaarsjes uit

Creche in de G Appelstraat - Foto: P. Kramer (Groninger Archieven)

Op 1 april 1902 opende op de plek waar nu de Oosterpoort staat de eerste locatie van de kinderbewaarplaats in Groningen. Precies honderdtwintig jaar later zit de ontwikkeling van kinderen nog steeds in de genen van opvolger SKSG. De organisatie voor kinderopvang viert komende vrijdag haar 120-jarig bestaan.

Het doel van de kinderbewaarplaats werd in 1902 als volgt omschreven: “Aan de eischen der gezondheidsverklaring voldoende, gebouwen in te richten geschikt om kinderen ter verzorging op te nemen. Aan de daarin verblijvende kinderen eene liefderijke behandeling en zoveel mogelijk een aanvankelijke ontwikkeling te geven”.

Hoewel SKSG in een dikke eeuw is uitgegroeid tot een maatschappelijke kinderopvang organisatie met meer dan 100 locaties en meer dan 50 gastouders, is er eigenlijk vrij weinig veranderd aan dit motto. De organisatie zet zich ook in 2022 in om zevenduizend kinderen de kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

Komende weken feest op alle locaties

De locaties van SKSG staan daarom de komende weken in het teken van het jubileum. Troubadours Lennaert Roos en Tijl Damen trappen de feestelijkheden af met muzikale voorstellingen op de peutergroepen. Samen met zijn pop ‘Bennie Anders’ gaat buikspreker Lennaert Roos op de elektrische bakfiets op tournee langs alle locaties. Deze tour wordt afgewisseld met theatermaker Tijl Damen.

In mei zijn de kinderen bij de gastouders aan de beurt voor een muzikaal feestje dat verzorgd wordt door Groninger muzikant Michiel Megens. Ook op de BSO’s wordt dan letterlijk uitgepakt. Alle locaties krijgen een doos vol met materialen voor verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het bouwen van een piano van ijsstokjes of het uitzetten van een eigen spion-parcours.