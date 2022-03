UMCG partner van NOC*NSF voor paralympische sporters

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG Centrum voor Revalidatie is high performance partner van NOC*NSF geworden. Het gaat hierbij om behandeling, advisering en begeleiding van paralympische sporters.

De overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF heeft in Nederland nu vijf paralympische high performance partners. Door deze samenwerking kunnen paralympische topsporters altijd snel terecht bij het UMCG Centrum voor Revalidatie voor consult, advies en eventueel behandeling. De artsen en andere begeleiders zijn betrokken bij de keuring van de sporters, geven adviezen over preventie van blessures en behandeling en kunnen meedenken in de trainingsopbouw. Op enkele terreinen waar UMCG Centrum voor Revalidatie veel kennis heeft, geldt het als expertisecentrum voor paralympiërs uit heel Nederland. Hierbij is o.a. te denken aan begeleiding na een amputatie.

Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Rienk Dekker: ‘Het is voor ons revalidatiecentrum van grote meerwaarde om op het gebied van begeleiding bij paralympische topsport een bijdrage te leveren. Juist in de topsport worden het snelst de nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast in de behandelingen en in preventieve adviezen om blessures te voorkomen. Dit soort innovaties zijn ook goed voor de gewone breedtesporters. Het nieuws komt op het moment dat de Paralympics in Peking op het punt staan om te beginnen.