UMCG opent Clinical Research Unit voor onderzoek en betere ontwikkeling medicijnen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het UMCG, ICON en Triade hebben dinsdag de nieuwe Clinical Research Unit Groningen geopend. Door de samenwerking wordt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelwijzen versneld.

In de CRU Groningen komen de kennis en infrastructuur van het UMCG en ICON, een wereldwijde klinische onderzoeksorganisatie, samen. Er worden daar nieuwe diagnostiek en behandelingen ontwikkeld. Patiënten van het UMCG kunnen er op vrijwillige basis bijdragen aan de voortgang van het geneesmiddelenonderzoek. Ook vindt daar klinisch onderzoek plaats bij gezonde vrijwilligers.

“Door in een vroege fase het onderzoek met patiënten te starten kunnen medicijnen al in een vroeg stadium en op een zeer veilige manier worden getest op hun werking,” aldus Marian Joëls van de Raad van Bestuur van het UMCG. “Daardoor kunnen ze sneller worden doorontwikkeld.” De eerste studies in de CRU zijn al ingepland. Het gaat om onderzoeken naar middelen tegen de ziekte van Alzheimer. Een hartafwijking en een auto-imuunziekte.

De CRU Groningen telt vier slaapkamers met in totaal dertien bedden, een behandelkamer, twee spreekkamers voor artsen, een recreatieruimte en diverse onderzoeksfaciliteiten. De unit heeft verbinding met de intensive care van het UMCG.