UMCG onderzoekt behandeling van plasklachten

De onderzoekers willen weten of de begeleiding bij plasklachten met een speciaal ontwikkelde app even goed werkt als de zorg via de eigen huisarts. Mannen die ouder zijn dan 18 jaar en plasklachten hebben, kunnen zich nu aanmelden voor dit onderzoek. De eerste resultaten worden over twee jaar verwacht.

Ongeveer één op de vier mannen van boven de 40 jaar kampt met problemen met plassen. Soms hebben ze moeite met het ophouden van de plas, soms moeten ze ’s nachts of overdag heel vaak plassen of kampen met urineverlies bij onder meer sporten, lachen of hoesten. Soms gaan zij naar de huisarts. Die geeft uitleg of advies, of kan medicijnen voorschrijven. Leefstijladvies of oefeningen kunnen veel klachten verminderen.

Deze zorg is wellicht ook via een speciaal ontwikkelde app mogelijk. Tijdens het UMCG-onderzoek worden beide benaderingen met elkaar vergeleken om na te gaan of de app dezelfde resultaten geeft. De onderzoekers kijken naar verbetering van de klachten, de kwaliteit van leven, het gebruikersgemak en de totale zorgkosten. De deelnemers aan het onderzoek worden willekeurig ingedeeld met twee groepen: één groep krijgt de zorg via de huisarts, de andere groep ontvangt dit via de app.