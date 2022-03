UMCG-biochemicus Aren van Waarde krijgt Koninklijke onderscheiding

nieuws

Foto via UMCG

Burgemeester Ard van der Tuuk (Wasterkwartier) speldde donderdagmiddag Koninklijke versierselen op de borst van Aren van Waarde. De UMCG-biochemicus is ter gelegenheid van zijn pensionering benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Volgens het UMCG is de Koninklijke onderscheiding voor Van Waarde, die hij donderdag kreeg ter gelegenheid van zijn afscheid van het UMCG wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, een bekroning op zijn unieke loopbaan en zijn veelzijdige maatschappelijke betrokkenheid. Het ziekenhuis noemt Van Waarde een internationaal gerespecteerd wetenschapper met een buitengewone staat van dienst. Zijn wetenschappelijke inspanningen hebben geresulteerd in bijna 200 internationale publicaties. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter studieboeken op het gebied van moleculaire beeldvorming van het brein, respectievelijk in de neurologie, psychiatrie en neurobiologie.

Tracers

Van Waarde was vanaf 1990 in dienst bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, eerst als arts-assistent en statisticus en vervolgens als biochemicus bij het PET-centrum en de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Hij heeft daarmee ruim 30 jaar bij het UMCG gewerkt, waarbij hij zich onder meer toelegde op de ontwikkeling van tracers. Met zelfontwikkelde tracers (gekleurde of radioactieve stofjes die met een PET-scan gevolgd kunnen worden in het lichaam) kan een ziekte worden gediagnosticeerd of bekeken worden of medicatie aankomt dáár waar het zijn werk moet doen. Als deze tracers in dieren zijn getest zijn op effectiviteit en toxiciteit, kunnen ze vervolgens in de patiëntenzorg worden toegepast.

Alternatieven voor dierproeven

Dit deed hij doorgaans in proefdiermodellen, maar Van Waarde heeft zich ook hard ingespannen voor het verminderen van het gebruik van proefdieren. Hij heeft hier niet alleen publicaties aan gewijd, maar was ook medebedenker van een dierproef-alternatief, dat in 2011 en in 2018 leidde tot de Prijs Alternatieven voor Dierproeven, uitgereikt namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast talrijke artikelen die niet in zijn vakgebied vielen (theologie en elektronica), was Van Waarde enorm actief op het gebied van natuur en natuurbehoud. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan verschillende websites die zich richten op het in kaart brengen van de natuur, in het bijzonder zwammen en paddenstoelen.