Uitslaande brand op balkon aan De Sanstraat in Hoogkerk

Foto: 112 Groningen

In een multifunctioneel complex aan de De Sanstraat stond donderdagavond een balkon van een woning in brand. Alle bewoners konden de woning op tijd verlaten.

Een ambulance kwam ter plaatse om één van de bewoners te behandelen. Een bewoonster van een van de woningen kreeg een epileptische aanval na de evacuatie van het pand.

In het gebouw zitten ook een bibliotheek en een afdeling van zorginstelling Cosis. Er is opgeschaald naar middelbrand omdat het onduidelijk was of er nog personen in de woning waren. Dat bleek niet het geval.

De brandweer verwijderde delen van de gevel van het gebouw om bij de brandhaard te kunnen. De oorzaak van de brand is (nog) niet bekend. Van buitenaf lijkt de brand voor forse schade te hebben gezorgd in de woning. Stichting Salvage gaat dit afhandelen.