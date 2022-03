Uitreiking Homeless Award op 17 maart

nieuws

Foto: useche70 via Pixabay

De uitreiking van de Homeless Award vindt plaats op donderdag 17 maart a.s. De uitreiking zou plaatsvinden in december van vorig jaar, maar werd toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

De Homeless Award is in het leven geroepen door de Stichting van de Straat. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, bedrijf of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van dak- en thuislozen in stad en ommeland.

De genomineerden zijn Bakkerij Hoekstra uit Bedum, Diny Pool, Rick Huiting en Sjoerd Baauw. Zij hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor dak- en thuisloze mensen. De uitreiking vindt plaats in brouwerij de Prael, Boterdiep 75.