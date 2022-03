Uitreiking ‘Beste Groninger Film’ vanavond live te zien op OOG Tv

nieuws

Foto Bob de Vries

De uitreiking van de ‘Beste Groninger Film 2021’ in Forum Groningen is zaterdagavond vanaf 20.00 uur live te zien op OOG Tv.

In Forum Groningen is men zaterdagmiddag druk bezig met de voorbereidingen voor het live-programma. Twaalf genomineerden maken zich op voor een spannende avond. Er zijn vier categorieën, met elk drie genomineerden. Nieuw dit jaar is, is dat er ook een publieksprijs wordt uitgereikt. De afgelopen weken waren alle genomineerde producties te zien bij OOG Tv. Zoals ieder jaar bepaalt een vakjury wie de winnaars worden. De jury bestaat dit jaar uit Marjoleine Boonstra, Vamba Sherif en Esther Rots.

De prijs is in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie Groningen een podium te geven, en dat al meer dan zeven jaar met succes. Naast OOG Tv is de uitreiking ook live te volgen via Platform F.

De livestream van OOG Tv is hier te vinden.