Uitbraken vogelgriep zorgen voor veel gedumpte kippen in Stad

De uitbraak van de vogelgriep op verschillende pluimveebedrijven in de provincie lijkt de afgelopen week voor een serie dumpingen van kippen te hebben gezorgd in de Stad.

De dumpingen vonden met name afgelopen zondag en maandag plaats op verschillende plekken in de binnenstad, het Noorderplantsoen en in Helpman. Maar ook in de buitenwijken van Groningen is in de afgelopen week een aantal kippen gevonden op plekken waar ze niet hoorden. In Helpman nam een dumper zelfs de moeite om een haan in een kippenhok te dumpen.

De ‘uitbraak’ van de kippen-dumpingen lijkt samen te hangen met het toenemende aantal meldingen van vogelgriep in de provincie. De beweegreden om de dieren te dumpen is onbekend, maar bij eerdere dumpingen in andere gebieden leek vrees voor de gezondheid van mens en dier door de aanwezigheid van het pluimvee de voornaamste reden.