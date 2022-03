Twee twijfelgevallen bij FC Groningen voor wedstrijd tegen Feyenoord

sport

Michael de Leeuw en Daniel van Kaam zijn twijfelgevallen bij FC Groningen voor de wedstrijd tegen Feyenoord komende zaterdag in Rotterdam.

De Leeuw had de afgelopen week klachten en kon daardoor niet volledig mee doen aan de trainingen. Van Kaam is ziek. Reservedoelman Jan Hoekstra is er sowieso niet bij. Hij moet geopereerd worden en is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Trainer Danny Buijs is geschorst en moet noodgedwongen op de tribune plaats nemen. Buijs kreeg in de wedstrijd tegen Willem II zijn vierde gele kaart van het seizoen.

FC Groningen staat tiende in de eredivisie en Feyenoord derde. De wedstrijd in de Kuip begint zaterdag om 21.00 uur. Pol van Boekel is de scheidsrechter.