Treinverkeer stilgelegd tussen Assen en Groningen wegens lek gevaarlijke stof uit goederenwagon

Foto: 112 Groningen

In een goederenwagon op het rangeerterrein van NedTrain bij Onnen is maandagmiddag een lekkage ontstaan in een goederenwagon. Omdat er een gevaarlijke stof lekt uit de wagen, is het treinverkeer tijdelijk stilgelegd.

Volgens de brandweer worden er geen eenheden van de brandweer ingezet, maar zijn er wel eenheden stand-by rond het incident. Een woordvoerder laat weten dat het gaat om een kleine lekkage, waarbij geen kans is op uitbreiding.

Specialisten van ProRail komen van Rotterdam naar Onnen om het lek te dichten en de schade aan het spoor te onderzoeken. Totdat zij er zijn ligt het treinverkeer stil.

ProRail schatte in eerste instantie in dat het probleem rond 17.45 voorbij zou zijn. De NS schat echter in dat het treinverkeer tot ongeveer 20.00 uur problemen gaat ondervinden door het lek.