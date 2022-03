Transportbedrijf uit Stad komt in actie voor Oekraïne: “De huidige agressie is ongekend”

nieuws

Een vrachtwagen van AZexpress vertrekt hoogstwaarschijnlijk aan het eind van komende week met hulpgoederen richting de Pools-Oekraïense grens. Foto: AZexpress

Transportbedrijf AZexpress aan de Stavangerweg start vanaf maandag een inzamelingsactie voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Het bedrijf werkt samen met de Stichting Oekraïners in Nederland die onder andere vanuit Sappemeer opereert.

“Wij vinden dat wij onze ogen niet kunnen sluiten voor wat er in Oekraïne gebeurd”, vertelt Kenan Kafarov van het bedrijf. “Daarom hebben we besloten om vanaf maandagochtend 09.00 uur een inzamelingsactie te houden. De bedoeling is dat we de komende week van 09.00 tot 16.00 uur geopend zijn. Mensen en bedrijven kunnen spullen langsbrengen aan de Stavangerweg 33. Aan het eind van de week willen we met een vrachtwagen van ons bedrijf richting de Pools-Oekraïense grens rijden. We verwachten overigens dat de actie niet binnen een week afgelopen is, maar dat het inzamelen en exporteren van hulpgoederen voor een langdurige periode noodzakelijk is.”

“Een busje met hulpgoederen is reeds richting Oekraïne”

Het bedrijf was de afgelopen dagen al actief op de achtergrond. “We hebben goede contacten met de Stichting Oekraïners in Nederland. Wellicht heb je gehoord dat er gisteren vanuit Sappemeer vier busjes met hulpgoederen richting Oekraïne zijn gereden. Eén van die busjes is van ons. Echter, omdat we met zo’n grote crisis te maken hebben, leek het ons verstandig om ook in de stad een inzamellocatie te openen. Zodat mensen niet helemaal naar Sappemeer hoeven te rijden.”

Sorteren van hulpgoederen in Groningen

Kafarov is ook duidelijk over welke spullen nodig zijn. “We zoeken op dit moment medicijnen, EHBO-koffers, verbandmiddelen, beschermmiddelen, slaapzakken, dekens en bedden, kinderverzorgingsproducten en levensmiddelen die lang houdbaar zijn. We zijn een groot transportbedrijf met zeventig man in dienst, met verschillende nationaliteiten. We hebben vrijwilligers gemobiliseerd die ons gaan helpen bij het sorteren. Sommige mensen zullen het waarschijnlijk heel netjes aan gaan leveren, anderen zullen verschillende producten bij elkaar in één tas stoppen. Wij gaan dat hier allemaal netjes verpakken en sorteren, zodat men er in Oekraïne weinig werk van heeft.”

Pools-Oekraïense grens

De vrachtwagen die aan het eind van de week richting de grens gaat, zal niet richting Lviv of een andere Oekraïense stad rijden. “Nee, we gaan niet het land in. We stemmen dit af met de mensen van de stichting, en brengen het naar de plek waar de spullen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de grens zijn, waar het wordt overgedragen aan Oekraïense vrijwilligers. Het kan ook zijn dat we het naar een locatie in bijvoorbeeld Polen brengen, waar reeds vluchtelinge verblijven. Dat zullen we netjes gaan afstemmen.”

“Geen Sovjetunie 2.0.”

Voor Kafarov is het niet meer dan logisch om in actie te komen. “Ik heb geen familie in Oekraïne, ik ben er ook nog nooit geweest maar ik ken wel veel Oekraïners. Zelf ben ik geboren in Azerbeidzjan, ook een voormalige Sovjetstaat. Wij weten ook wat agressie is. De huidige agressie tegen Oekraïne is ongekend. Vroeger had je één Sovjetunie, maar we moeten er voor waken dat we niet een Sovjetunie 2.0. krijgen. Daar moeten we ook niet om heen praten. We hebben het over een zelfstandig, soeverein, land dat aangevallen wordt. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”