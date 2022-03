Traktatie van gedeputeerde voor mensen die de auto lieten staan

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Fietsers die maandagochtend over de Helperzoom richting de Stad reden, werden verrast met een traktatie. Gedeputeerde Fleur Gräper deelde stroopwafels aan hen uit.

Met de traktatie bedankten de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar de fietsers vanwege het feit dat ze hun auto hebben laten staan. Door op de fiets te gaan omzeilden ze de verkeersdrukte door Operatie Julianaplein en zorgden ze er mede voor dat de Stad bereikbaar blijft tijdens het grote ombouwproject.

De uitdeelactie van maandagochtend is niet de enige. De hele week worden op verschillende plekken in de Stad traktaties uitgedeeld. De uitdeelactie wordt deze week georganiseerd langs de fietsroutes naar Bedum, Haren, Roden, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn, in de ochtend- of middagspits.