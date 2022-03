Tot en met weekend overwegend zonnig; daarna gaat de wind ‘aan de ketting’ en begint de lente

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Net als donderdag verlopen de komende drie dagen overwegend zonnig, op een paar stapelwolken na. Na het weekend breekt de lente volgens OOG-weerman Johan Kamphuis echt aan, als ook de wind gaat liggen.

Volgens Kamphuis zijn er vrijdag flinke zonnige perioden: “De zon wordt afgewisseld door een paar stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 13 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3. In de nacht minima rond het vriespunt.”

Ook in het weekend blijft de zon de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld, aldus Kamphuis: “Zaterdag zijn er wederom flinke zonnige perioden met in de loop van de middag een paar stapelwolken. Het wordt 12 graden en de wind uit het oosten tot noordoosten gaat een hoofdrol spelen en neemt toe naar windkracht 4 of 5. Zondag komt de wind uit het oosten tot zuidoosten en blijft doorstaan, 4/5 Bft. Verder is er veel zon met in de loop van de dag een aantal wolkenvelden. Het wordt 13 graden.”

Na het weekend blijft het van maandag tot en met donderdag overwegend zonnig en dus droog. Kamphuis besluit daarop: “De wind gaat aan de ketting en de temperatuur maakt een flinke sprong, het wordt ’s middags rond 16 graden, dat betekent lente!”