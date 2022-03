In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Tom Rustebiel van D66 te gast. Rustebiel vertelt over de staat van het onderwijs in Groningen, hoe het armoedebeleid veranderd moet worden en hoe de fiets op nummer één moet komen te staan in de stad.