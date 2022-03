Tiener uit Haren krijgt taak- en celstraf voor gewelddadige straatroof in Stad

nieuws

Een gewelddadige straatroof in de Bedumerstraat in Groningen kost een zestienjarige jongen uit Haren een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De rechtbank in Groningen veroordeelde de tiener donderdagmiddag voor het incident, waarbij het slachtoffer met een schaar werd gestoken.

De rechtbank legt daarmee dezelfde straf op die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste tegen de Harenaar.

Naast de jonge Harenaar stond ook een 25-jarige man uit Assen terecht voor betrokkenheid bij de beroving. Het OM verdacht hem ervan de chauffeur van de zestienjarige jongeman te zijn geweest, zowel bij het incident in De Hoogte als bij een gelijksoortige beroving in Oude Pekela. Voor deze beroving wordt het tweetal echter niet vervolgd, vanwege onduidelijkheden in het dossier. De Assenaar ging vrijuit, omdat de rechter niet bewezen achtte dat hij op de hoogte was van de intenties van de Harenaar.

De beroving vond plaats op zondag 13 december. De Harenaar maakte een afspraak bij het huis van het slachtoffer aan de Bedumerstraat. Die had zijn mobiele telefoon te koop had aangeboden via Marktplaats. Nadat het slachtoffer zijn telefoon aan de jonge Harenaar had gegeven, zodat deze de telefoon kon bekijken, wilde de tiener met de telefoon wegrennen. Het slachtoffer heeft de zestienjarige Harenaar tegengehouden en kwam met hem in worsteling. Daarbij sloeg de tiener het slachtoffer meermaals. Toen het de Harenaar niet lukte om los te komen, heeft hij het slachtoffer meerdere keren met een schaar in zijn lichaam gestoken.

Op een gegeven moment kwam de vriendin van het slachtoffer naar buiten gekomen om haar partner te helpen. Zij heeft de Harense tiener vastgepakt en wilde hem rustig krijgen. Daarop gaf de Harenaar de vriendin stompen in het gezicht en tegen haar hoofd. Uiteindelijk is tiener zonder de telefoon weggerend.