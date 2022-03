Tien jaar cel voor moord in 1997 op Els Slurink

nieuws

Foto: Politie Groningen

De Groninger rechtbank heeft woensdag de 45-jarige Jahangir A. veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor de moord op Els Slurink. Dat melden diverse media.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is bewezen dat Jahangir A. de toen 33-jarige Groningse psychologe op 21 maart 1997 om het leven heeft gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein. De verdachte werd pas vorig jaar aangehouden, naar aanleiding van een nieuwe match met zijn dna, dat werd aangetroffen onder de nagels van het slachtoffer.

Jahangir A. was als veelpleger bekend bij de politie, vanwege onder meer een overval, afpersing en bedreiging. Els Slurink kwam om het leven door een messteek in het hart. Waarschijnlijk had ze hem betrapt tijdens een inbraak in haar woning. Het moordwapen werd nooit gevonden. De verdachte heeft steeds ontkend, betrokken te zijn bij de moord.