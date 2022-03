Teunis Dokter pleit voor drugsapotheek, om criminelen te dwarsbomen

nieuws

Teunis Dokter wil als onafhankelijk kandidaat meedoen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

Teunis Dokter pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een zogenoemde drugsapotheek, waar mensen xtc kunnen aanschaffen, maar dan wel voorzien van een aantal regels.

Het kandidaat-raadslid wil hiermee de wind uit de zeilen halen van drugscriminelen die nu enorm veel geld verdienen met illegale handel. Volgens Dokter zit het Nederlandse debat over drugsgebruik al jaren op slot, terwijl mensen gretig gebruik maken van drugs tijdens feestjes, thuis of voor bepaalde therapeutische doeleinden.

Dokter wil dat Groningers naar de apotheek kunnen gaan voor de aanschaf van MDMA. Die is dan verwerkt in pillen met een bepaalde gestandaardiseerde dosis. Bij aanschaf van de pil moet de koper een aantal gegevens achterlaten. De koper wordt dan per e-mail herinnerd aan de regels van veilig gebruik. Ook moet er een goede bijsluiter zijn.

“Nederland lijkt een vastgeroest land te zijn geworden waarin zelfs discussies over verdovende middelen worden vooruitgeschoven omdat het te gevoelig ligt,” aldus Teunis Dokter. “Dat is juist heel problematisch omdat we beleid nodig hebben dat aansluit bij de realiteit en niet bij de droomwereld van een aantal politici.”