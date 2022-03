‘Te veel forenzen in de spits en omleidingsroutes worden te weinig gevolgd’

nieuws

Foto: 112 Groningen

Te veel forenzen maakten afgelopen week gebruik van hun auto tijdens de spits om Groningen in of uit te komen. Die conclusie trekt Aanpak Ring-Zuid, na de start van ‘fase 4’ van Operatie Julianaplein. Ook maken te veel automobilisten geen gebruik van de omleidingsroutes.

Nadat het oude Juliananplein afgelopen maandag volledig werd afgesloten, ging Aanpak Ring-Zuid al uit van een ‘gewenningsperiode’ van een dag of drie. Omdat de nieuwe verkeerssituatie samenviel met het einde van de voorjaarsvakantie en de versoepelingen van de coronamaatregelen, ontstonden vanaf maandag dan ook meer files dan normaal. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat er op verschillende wegen (waaronder de Stationsweg) veel meer verkeer was, terwijl op sommige omleidingsroutes (waaronder de noordelijke ringweg) juist een stuk minder auto’s reden.

Volgens Aanpak Ring-Zuid betekent dit dat automobilisten minder gebruik maken van omleidingsroutes, met meer files tot gevolg op wegen die niet zijn ingericht op grote stromen verkeer. “We zijn voorzichtig met het nemen van maatregelen, zoals het afsluiten van een weg”, aldus Aanpak Ring-Zuid. “We willen eerst een paar dagen bekijken hoe het verkeer zich ontwikkelt. Vaak zien we dat mensen die in de file hebben gestaan, hun gedrag aanpassen. Daardoor kan de verkeerssituatie nu nog per dag verschillen. Als we te snel ingrijpen, weten we niet of de maatregel effect heeft. En het kan zelfs zo zijn dat de maatregel averechts werkt. Wel zetten we nu verkeersregelaars in bij de dubbele rotonde bij Hoogkerk, om de doorstroming daar te verbeteren. Meer maatregelen de komende dagen sluiten we niet uit.”