Tarieven logiesbelasting met 9,1 procent omhoog; die voor jongerenhotels en hostels omlaag

nieuws

Camping Stadspark

De tarieven van de logiesbelasting worden op 1 januari volgend jaar met 9,1 procent verhoogd. Jongerenhotels en hostels vallen dan echter niet meer onder het hoge tarief.

De tarieven voor hotels en B&B’s gaan van 3,70 euro naar 4 euro per nacht. De tarieven voor kampeerterreinen en havens gaan van 2 euro naar 2,15 euro. Voor jongerenhotels en hostels geldt dan hetzelfde tarief, dus daar is sprake van een forse verlaging. Het tarief voor logeeradressen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer stijgt van 1,50 euro naar 1,60 euro.

De tarieven van de logiesbelasting worden per drie jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. De voorgestelde verhoging leidt tot een extra opbrengst van 200 duizend euro. De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen.