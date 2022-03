Taakstraf en voorwaardelijk cel geëist tegen tiener uit Haren voor gewelddadige straatroof in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een gewelddadige straatroof in de Bedumerstraat in Groningen kan een zestienjarige jongen uit Haren een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gaan kosten. Deze strafeis legde het Openbaar Ministerie donderdag neer bij de rechtbank, aldus het Dagblad van het Noorden.

De beroving vond plaats op zondag 13 december. Volgens het Dagblad van het Noorden had de jongeman een afspraak met een bewoner van de straat om een telefoon te kopen. De zestienjarige Harenaar zou de telefoon van de Stadjer uit zijn handen hebben gegrist en geprobeerd hebben om weg te rennen. Maar de verkoper gaf niet op en raakte in een worsteling met de tiener, waarop de jonge Harenaar het slachtoffer stak met een schaar. De Stadjer liep ernstig letsel op. ook de vriendin van het slachtoffer kreeg klappen, toen zij haar partner te hulp schoot.

Naast de jonge Harenaar stond ook een 25-jarige man uit Assen terecht voor betrokkenheid bij de beroving. Het OM verdenkt hem ervan de chauffeur van de zestienjarige jongeman te zijn geweest, zowel bij het incident in De Hoogte als bij een gelijksoortige beroving in Oude Pekela. Voor deze beroving wordt het tweetal echter niet vervolgd, vanwege onduidelijkheden in het dossier.