Succesvolle eerste dag voor inzamelingactie voor Oekraïne bij Vera

Foto: Vera Groningen (via Instagram)

De opslag van Vera staat na maandag vol met ingezamelde producten voor Oekraïne. Met name de vlak bij gelegen Hema doneerde gul aan de actie, die het poppodium opzette voor het door oorlog getroffen land.

De actie werd opgezet door Vera-vrijwilliger Dmitry, die de oorlog vanwege zijn afkomst zeer nauw aan het hart gaat. Hij opende maandag een depot voor humanitaire hulp in Vera, in samenwerking met Stichting Oekraïners in Nederland. Donateurs konden maandag tussen 10:00 tot 17:00 producten afgeven in Vera.

“Dag één was een groot succes”, schrijft de organisatie dinsdagochtend op haar Instagram-pagina. “Iedereen bedankt voor de broodnodige producten en een speciale ‘shout-out’ naar HEMA in de Herestraat voor de genereuze powerbanks-donatie en de gratis dozen.”

Mensen die maandag niet in staat waren om hun donatie in te leveren bij Vera, kunnen dat komende maandag alsnog doen. Dat kan door tussen 10:00 tot 17:00 uur aan te bellen aan de Oosterstraat nummer 44. Alleen producten die op de wensenlijst van de Stichting Oekraïners in Nederland staan, worden geaccepteerd. Deze lijst is hier te vinden.

