Succesvolle editie van De Salon krijgt een vervolg

Foto: SPOT Groningen

De succesvol verlopen editie van De Salon van SPOT Groningen krijgt een vervolg. Het programma voor de tweede editie is inmiddels compleet.

In De Salon gaan geronommeerde musici in een ontspannen setting muzikale werken vertolken. Interviewer Coen Verbraak gaat in gesprek met boeiende gasten. De volgende editie vindt plaats op zondag 24 april waarbij de Grote Zaal van de Oosterpoort wordt omgetoverd in een sfeervol ingerichte huiskamer.

Verbraak ontvangt voormalig minister en staatssecretaris Hedy d’Ancona en Frank Groothof. Vele generaties groeiden op met Groothof die in het kinderprogramma Sesamstraat eerst de rol van ondeugende jongen speelde en later die van de vriendelijke oom. De muzikale omlijsting is in handen van het Matangi Quartet, het Artvark Saxophone Quartet en Pitou. Laatstgenoemde maakt melancholieke folk, dat geïnspireerd is door de melodieën van Joni Mitchell.