Foto: website Stukafest

Het Studenten Kamer Festival, oftewel Stukafest, gaat dit jaar wel door. Dat heeft het bestuur laten weten. Er is keuze uit 14 acts uit verschillende cultuurdisciplines, die op ook 14 locaties hun kunsten vertonen.

Nadat Stukafest de afgelopen twee jaar niet kon doorgaan vanwege corona, zal het festival dit jaar wel worden gehouden. Stukafest is een festival, die plaatsvindt op kleine locaties. Erg kleine locaties zelfs, zoals studentenkamers, woonkamers, enz. “Dit zorgt voor een unieke, intieme sfeer waarbij het publiek heel dicht in contact komt met de artiest”, zo vertelt Maan Goedhart van Stukafest.

Drie ronden

Stukafest 2022 wordt georganiseert op zaterdag 26 maart. Er zijn drie ronden, zodat iedere bezoeker drie acts kan bezoeken. Het is de bedoeling dat van tevoren een keuze uit de 14 acts wordt gemaakt. Goedhart zelf raadt de act van zangeres Rommy Gabay aan, die ook regelmatig op OOG Radio te horen is. Daarnaast raadt ze ook de TheCoolRapper aan. Dit is een internationale studente uit Letland, die rapt met een internationale sound, aldus Goedhart.

Maan Goedhart was te gast in de OOG ochtendshow om meer over Stukafest 2022 te vertellen: