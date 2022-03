Studievereniging EPU haalt rond 1.000 euro op voor Kids United

oogochtendshow

Studievereniging EPU heeft rond de duizend euro opgehaald voor Kids United. Dit deden de studentenvereniging door zich te laten sponsoren tijdens hun deelname aan de Nacht van Groningen.

Het was de eerste keer dat de vereniging aan zo’n hardloopwedstrijd meedeed, zo vertelde initatiefnemer Len van der Linden van EPU, een studievereniging van de studie American Studies. Het was de bedoeling om dit ook aan een goed doel te verbinden en dit keer werd gekozen voor Kids United. Dit is een initiatief om jongens en meiden met een verstandelijke/lichamelijke beperking te laten voetballen.

Leuke nacht voor goed doel

Het was een leuke nacht voor de studenten, waarbij ze in het donker door een deel van de stad hebben gelopen en iedereen ook met lampjes versierd rondliep. Het was volgens Van der Linden zeker voor herhaling vatbaar.

Len van der Linden was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow om er alles over te vertellen: