Studenten competitiedispuut ‘ZWAARST’ gaan 24 uur roeien voor Oekraïne

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

Studenten van het competitiedispuut ‘ZWAARST’ van roeivereniging Aegir gaan 24 uur roeien voor het goede doel. Over twee weken wil men zoveel mogelijk geld ophalen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

“De bedoeling is dat we op 8 en 9 april 24 uur lang twee roeimachines draaiende gaan houden.” Aan het woord is Jonathan Hento van het dispuut. “Al een aantal jaren op rij organiseren we een actie voor het goede doel. Zo hebben we in het verleden al eens 24 uur geroeid voor de Voedselbank en zijn we actief geweest voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit jaar hebben we gekozen voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld.”

Oekraïne

Volgens Hento was daar ook een goede reden voor. “Eén van onze leden komt uit Oekraïne. Kort na het uitbreken van de oorlog namen we contact op met hem, waarop hij zei, ik sta bij de grens om mijn familie in veiligheid te brengen. Dat was voor ons het signaal om geld op te gaan halen voor Oekraïne, en om een ander doel, dat we veel eerder in gedachten hadden, uit te stellen.” Het geld dat met de actie wordt opgehaald gaat naar de stichting Oekraïners in Nederland.

Donaties

“We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. De bedoeling is dat vanaf volgend weekend er een website online is waarop mensen ons met een geldbedrag kunnen steunen. Dit bedrag gaat naar het goede doel. Na 24 uur lang roeien zal op de GSR Aegir een party plaatsvinden, waarbij de bierprijs omhoog geschroefd zal worden. Het verschil zal bij de donaties worden opgeteld.” Volgens Hento maken alle donateurs kans op leuke prijzen.