Strop voor FC Groningen: hoofdsponsor failliet

nieuws

Foto FC Groningen

Het bedrijf Office Centre, hoofdsponsor van FC Groningen, is door de rechtbank failliet verklaard. Dit betekent voor de eredivisieclub een strop van 925.000 euro.

FC Groningen haalt de naam met onmiddellijke ingang van het shirt. Office Centre, een specialist in kantoorartikelen, was een zogenaamd WHOA-traject gestart. Dat is een procedure waarbij in financiële nood verkerende ondernemingen via de rechtbank tot een onderhands akkoord proberen te komen met hun schuldeisers. De procedure is echter mislukt.

Office Centre had een half jaar geleden al aangekondigd te vertrekken als hoofdsponsor. FC Groningen was al op zoek naar een nieuwe grote partner, maar dit proces wordt nu versneld. De naam van Office Centre zou sowieso vanaf het seizoen 2023/2024 van de voorkant van het groen-witte shirt gaan verdwijnen. Dat is nu dus noodgedwongen al veel eerder.

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt mee te voelen met de werknemers van Office Centre en spreekt van een grote strop voor de club. “Dit is bijzonder zuur. We hebben lange tijd de hoop gehad dat er nog een regeling zou volgen waarbij we in ieder geval nog een deel van het sponsorgeld tegemoet zouden kunnen zien. Die hoop is met het faillissement vervlogen. Dit betekent een grote financiële scheur in de broek. Bijna een miljoen euro is op onze omzet een substantiële bijdrage.”