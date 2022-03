Stemmen voor “Beste Gronnger Film 2021 publieksprijs’ nu mogelijk

nieuws

De genomineerde films voor de Beste Groninger Film van 2021 zijn bekend. Deze competitie, in het leven geroepen om filmtalent van eigen bodem te stimuleren, vindt dit jaar voor de achtste keer plaats.

Tijdens deze editie presenteert Forum Groningen voor het eerst een publieksprijs. Mensen kunnen tot en met 25 maart stemmen op hun favoriete Groninger film. De publieksfavoriet wint een avond in Camera 3 de luxe, de luxe filmzaal van het Forum, met vrienden en familie. Stemmen kan via Platform F . Daarnaast is er net als voorgaande jaren ook een vakjury.

De winnaars van de Jury én Publieksprijs worden op zaterdag 26 maart om 20.00 uur bekendgemaakt in het Forum Groningen. De prijsuitreiking wordt ook live uitgezonden op OOG TV.

De genomineerden op een rij:

Genomineerden Fictie

1. Onvast | Beek Groot

2. De fantastische vliegwedstrijd | John Croezen

3. A Self-fulfilling Prophecy | Rosa Geertsma-Lackroy

Genomineerden Opdrachtfilm

1. Maartenscollege | Frank Boxman

2. Groene Golven | Jefta Varwijk

3. Hanze – Entrepreneurship | Joris Bakker en Lex van Roessel

Genomineerden Non-fictie

1. De otter, een legende keert terug | Hilco Jansma

2. IJswee | Okki Poortvliet

3. Weg uit de stad | Saskia Jeulink en Tom Tieman

Genomineerden OOG TV Talent Award (jonge filmmakers 16 tot 24 jaar)

1. Miss Me – Cloudy Diow | Anice Hut

2. Wonderful World | Elena Rondeel, Melvin Brandjes en Joran Terpstra

3. Robbery Ft. Jongstunna – Nikey | Stefan Nuiver