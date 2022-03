Stemmen nu voor iedereen

Het is weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen zijn aangebroken. Dit jaar kunnen ook blinden en slechtzienden geheel zelfstandig stemmen. Bij de GGD aan het Hanzeplein is een stembureau namelijk aangepast aan deze doelgroep.

Afhankelijk van de mate in zicht wordt de slechtziende of blinde door een streep op de vloer of door een host naar het stemhokje geleid. Hier staat een soundbox die een korte toelichting geeft over de manier van stemmen. Aan de hand van een aangepaste mal, die over het stembiljet heen wordt gelegd kan men een stem uitbrengen op de juiste kandidaat.

Voorheen dienden blinden of slechtzienden alleen stemmen door de hulp van een medewerker in het stembureau in te schakelen of door hun stem toe te vertrouwen aan iemand anders. Terwijl juist deze anonimiteit voor veel mensen van belang is.