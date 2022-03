Stembureaus open op laatste dag gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

In de gemeente Groningen hebben woensdag om 07.30 uur 122 stembureaus de deuren geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tot woensdagavond 21.00 uur kan er gestemd worden.

Mensen die gaan stemmen moeten in het bezit zijn van een stempas en een geldig identiteitsbewijs. De gemeente heeft de stembureaus zo ingericht dat afstand houden van elkaar mogelijk is. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, het mag wel. Een overzicht van alle stembureaus is te vinden op deze website.

Op maandag en dinsdag waren zestien stembureaus geopend. Vanwege de coronapandemie was besloten om het aantal dagen waarop gestemd kan worden uit te breiden tot drie. Het opkomstpercentage ligt na twee dagen op 6,4%. Vier jaar geleden, toen slechts op één dag gestemd kon worden, lag het opkomstpercentage op 44,1%.

OOG Tv besteed woensdag uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen.