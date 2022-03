Stelen van flesjes parfum in Stad kost veelpleegster twee jaar

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het stelen van een tiental flesjes parfum uit twee winkels in Groningen kost een verslaafde 45-jarige vrouw uit de Stad twee jaar celstraf in een inrichting voor veelplegers. De rechtbank in Groningen sprak zich donderdagochtend uit in de zaak tegen de vrouw.

De straf, een opname in een speciale gevangenis voor veelplegers voor twee jaar, is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De vrouw stal in juni en juli van vorig jaar meermaals dure flesjes parfum en eau de toilette uit verschillende winkels in Groningen. Daarbij werd de vrouw betrapt. Ze gaf beide diefstallen toe.

De 45-jarige vrouw kampt met verslavingen aan verschillende middelen. Het is voor de vrouw dan ook niet de eerste keer dat ze de cel in moet. Ze kreeg al drie keer een zogenoemde ISD-maatregel (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders) opgelegd, maar wist niet uit de greep van haar verslavingen te blijven.