‘Stand with Ukraine’ brengt honderden mensen op de been in binnenstad

Foto: Anneloes Struik

De demonstratie ‘Stand with Ukraine’ heeft zondagmiddag honderden mensen op de been gebracht. Met de actie op de Vismarkt wordt gedemonstreerd tegen de oorlog.

“Mijn schatting is dat er enkele honderden mensen aanwezig zijn”, vertelt verslaggeefster Annelies van Santen. “Verschillende mensen hebben Oekraïense vlaggen bij zich en ook werd zojuist het Oekraïense volkslied gezongen.” Met de demonstratie wordt opgeroepen tot het opzetten van humanitaire corridors, een verbod op de invoer van alle producten uit Rusland inclusief gas en olie, en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne.

Tegelijkertijd met de actie ‘Stand with Ukraine’ voerde ook de Kultuurcentrale actie. Met het Koorplein Noord-Nederland brachten zij het lied Dona nobis pacem (‘Geef ons vrede’) ten gehore. De oorlog in Oekraïne woedt inmiddels al achttien dagen. “In de afgelopen twee weken heeft de oorlog talloze onschuldige levens geëist en veranderd in een humanitaire catastrofe. Mensen zitten zonder elektriciteit, voedsel en water en kunnen de steden niet verlaten vanwege de constante beschietingen”, laat de organisatie weten.

Beluister hier het zingen van het vredeslied ‘Dona nobis pacem’: