Stadsnatuurwandeling in Oosterparkwijk trekt veel bezoekers: “We schrokken wel een beetje”

Foto: Ellen Beck

De Stadsnatuurwandeling die zondagochtend in de Oosterparkwijk plaatsvond is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

Hilly en Adri organiseren al geruime tijd stadsnatuurwandelingen waarbij ze deelnemers kennis laten maken met wat er in de eigen wijk aan natuur is te ontdekken. “Iedere keer is dat een succes”, vertelt Hilly. “Maar vandaag was het succes wel heel groot. Eigenlijk hebben we plek voor maximaal vijftien deelnemers. Vanochtend waren het er echter 24. We hebben daarom de groep maar opgesplitst. Je wilt graag dingen laten zien, en mensen moeten vragen kunnen stellen. Als een groep uit 24 man bestaat, dan is dat te groot.”

Bloemetjes en bijtjes

Daarom werd de route door de wijk opgedeeld in twee delen en namen Adri en Hilly ieder twaalf mensen onder hun hoede. “Het thema waar we vandaag mee gewerkt hebben was bloemetjes en bijtjes en vogels die nesten beginnen. Dat hebben we proberen laten te zien. Uiteindelijk zijn we tijdens de wandeling tien keer stil blijven staan om het één en ander te laten zien en te bestuderen. Eén van de onderdelen was een hele bijzondere bij, de Grote Zijdebij, die in Nederland maar heel weinig gezien wordt, maar in Groningen wel zijn habitat heeft gevonden.”

Met veel aandacht de natuur bestuderen. Foto: Ellen Beck

Sociale activiteit

Hilly denkt het succes ook te kunnen verklaren. “Het is voor deelnemers heel dichtbij, het is in hun eigen wijk. Daar komt bij dat het ook een hele mooie sociale activiteit is. Je leert wijkbewoners kennen. Zo zagen we bijvoorbeeld vandaag dat er mensen meeliepen die onlangs in de wijk zijn komen wonen. Maar ook lopen er mensen mee die al twintig jaar in de wijk wonen. Wat ook leuk was, is dat er twee Iraanse mannen meeliepen. Vandaag is het toevallig het Iraans Nieuwjaar, dus zij trakteerden op koekjes. Heel leuk.” De wandeling werd afgesloten bij het HOP, waar koffie en thee klaar stond.

“Interesse voor natuur is toegenomen”

Zou de coronapandemie ook een reden kunnen zijn dat de interesse voor natuur is toegenomen? “Dat zou ook heel goed kunnen. Tijdens de coronacrisis zag je dat veel meer mensen de natuurgebieden in trokken. De belangstelling nam toe. Het zou heel goed kunnen zijn dat het ook effect heeft met betrekking tot onze wandelingen.” Volgens Hilly komt er ook een vervolg. “Eind mei, of begin juni, vindt de volgende wandeling plaats. Het idee is dan om naar het Hunzegebiedje te gaan, bij Euvelgunne. Dat ligt niet direct in de Oosterparkwijk, maar het is daar zo prachtig. Terwijl veel mensen het niet kennen.”