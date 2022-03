Nationaal bouwplan: Voor 2030 ruim 16.000 nieuwe woningen in Groningen

nieuws

Het kabinet stelt zo’n 1,75 miljard euro extra beschikbaar om 15 al eerder aangewezen grootschalige woonlocaties door het hele land sneller van de grond te krijgen. Het Suikerterrein en Stadshaven zijn twee van deze projecten.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) bracht vrijdagmiddag twee grootschalige woningbouwplannen naar buiten: De Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Daarin staat dat er tussen nu en 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd moeten worden in Nederland. De eerder genoemde ‘grootschalige woonlocaties’ moeten daarvan 600.000 voor hun rekening nemen.

Er is 7,5 miljard euro beschikbaar voor infrastructuur voor het ontsluiten van woningbouwlocaties. Daarnaast wordt het geld gebruikt om de verhuurderheffing af te schaffen.

12.000 extra woningen in Groningen

De Suikerzijde en Stadshavens zijn twee van deze woonlocaties. Die locaties zijn de voornaamste woningbouwprojecten waarvoor nu extra geld beschikbaar komt binnen de Regio Groningen-Assen. De opgave moet in deze regio ruim 38.000 extra woningen gaan opleveren in het hele stedelijke gebied. 16.500 van deze woningen moeten in de provincie Groningen komen te staan. Met aftrek van sloopwoningen moet dat netto 12.000 woningen opleveren in Groningen.

Meer regio vanuit Rijk

Met de woonplannen wil de rijksoverheid meer regie nemen in de woningbouwopgave. Het Rijk maakt daarom zo snel mogelijk afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en de marktpartijen over het opvoeren van het tempo, nieuwbouw en betaalbare woningen. Eind dit jaar moet voor iedere regio duidelijk zijn hoeveel woningen er de komende tien jaar jaarlijks bij komen. Inclusief afspraken wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties.

Het streven is om ten minste 30 procent van de woningvoorraad te laten bestaan uit sociale huurwoningen. Daarnaast zet het kabinet zich in om het aantal mensen met te hoge woonlasten te verminderen, onder meer door gericht de middenhuur te reguleren.