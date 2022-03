Stadsbestuur heeft geen goed beeld van ondermijning

Het stadsbestuur heeft geen goed beeld van de ondermijning in de stad en het fenomeen ondermijning is hier pas laat ontdekt en erkend.

Dat zegt het rapport van Edward van der Torre en Pieter Tops: “Groningse praktijken.’ Ondermijning betekent dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. De onderwereld dringt zo de legale wereld binnen. Normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af. De opdracht voor het maken van het rapport kwam van het Openbaar ministerie de politie en de de burgemeester.

Pas rond 2019 kwam er serieuzere aandacht voor ondermijning. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van signalering, opsporing en handhaving zegt het rapport. ‘Groningen is een handhavingsarme stad. Het is mooi om beleid te hebben, maar je moet ook handhaving en toezicht organiseren. Daar moeten echt nog een paar tandjes bij.’ zegt Tops

.