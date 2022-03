Stadjer krijgt acht jaar cel voor doodslag op ex-partner aan Briljantstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Remy Y. moet voor het doden van zijn 46-jarige ex-partner acht jaar de cel in. Dat maakte de rechtbank in Groningen dinsdagmiddag bekend. Y. doodde de dansdocente vorig jaar maart in haar woning aan de Briljanstraat in Groningen.

In eerste instantie wilde het OM de 59-jarige man uit Groningen veroordeeld zien voor moord. Maar omdat Y. handelde in een ‘ogenblikkelijke gemoedstoestand’, stelde het OM het misdrijf bij naar doodslag. De Officier van Justitie eiste twee weken geleden tien jaar cel tegen de Stadjer. De rechtbank hield echter rekening met het feit dat Y, ten tijde van het incident, leed aan een ‘aanpassingsstoornis’, stemmingswisselingen en sombere stemmingen.

Y. had een langdurige relatie met de vrouw, de 46-jarige Cindy Woo. Twee maanden voor de doodslag op Woo eindigde de relatie. Daarop volgden stalkingsacties van Y. Toen voor de verdachte duidelijk werd dat Woo een nieuwe relatie had, werd de man wanhopig, waarna zijn gedrag escaleerde. Y. begon zijn ex-partner te stalken, zowel met berichten als fysiek bij haar woning.

Op de fatale maandag verschaft hij zichzelf stiekem toegang tot haar woning en overviel Woo met zijn aanwezigheid. Y. dwong Woo vervolgens met geweld om de pincode van haar telefoon af te geven, zodat hij berichten tussen Woo en haar nieuwe partner kon lezen. Nadat Y. deze berichten had gelezen, raakte hij volgens het OM ‘buiten zichzelf’. Vervolgens ontstond een worsteling, waarna Y. Woo wurgde. Woo overleed enkele dagen later aan het letsel wat zij hieraan overhield.