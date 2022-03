Stadjer (44) die kluis roofde uit supermarkt in Kostverloren krijgt acht maanden cel

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

De diefstal van een kluis uit de SPAR-supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Kostverloren kost een 44-jarige Stadjer een celstraf van acht maanden (waarvan vier maanden voorwaardelijk). Volgens RTV Noord kreeg de Stadjer de staf ook voor het kweken van hennep in zijn woning.

Een 39-jarige medeverdachte hoorde twee weken geleden ook acht maanden cel tegen zich eisen. Maar deze Stadjer ging vrijuit, omdat de rechter te weinig bewijs vond voor zijn betrokkenheid.

De Stadjer werd op 23 mei vorig jaar op heterdaad betrapt bij de inbraak aan de Jacob van Ruysdaelstraat, nadat een alarm in de winkel afging. Na een achtervolging, en dankzij speurwerk van een politiehond, konden de verdachte worden aangehouden. De man was bezig om de kluis van de supermarkt in een bestelbusje te laden.