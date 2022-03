Stad zaterdag in het teken van Stukafest

nieuws

Foto: Stukafest Groningen

In Stad wordt zaterdagavond het Stukafest gehouden. Vanwege de coronapandemie werd de laatste fysieke editie van het festival twee jaar geleden gehouden.

Aanvankelijk zou het Stukafest op 23 februari worden gehouden, maar de organisatie besloot in de voorbereiding, vanwege de coronamaatregelen, het te verplaatsen naar maart. Met als resultaat dat men niet terug hoeft te vallen op een online-editie, zoals vorig jaar het geval was, maar een volwaardige editie aan kan bieden. Zaterdagavond zullen in veertien studentenkamers verspreid over de stad optredens worden gegeven. Van een interactieve jongleerdans met LED-ballen en poëzie over psychoses tot aan krachtige vrouwelijke hiphop. “Bijna alle acts zijn dit jaar van Groningse bodem, dus Stukafest is de perfecte kans om te ontdekken wat cultureel Groningen te bieden heeft”, laat de organisatie weten.

“De acts in de veertien studentenkamers bedienen verschillende cultuurdisciplines. Dan kun je denken aan muziek, dans, theater of spoken word.’ Bezoekers hebben de gelegenheid om hun eigen route uit te stippelen langs acts die hen interessant lijken. In totaal zijn er drie rondes met optredens. “Tussen de optredens door fiets je door de stad naar de volgende artiest. In elke kamer staat je weer een heel andere ervaring te wachten, maar één ding is zeker: intiemer dan dit wordt het niet.” Het Stukafest wordt sinds 2006 georganiseerd.

