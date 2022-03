Sportmotie van Stadspartij 100% voor Groningen wordt uitgevoerd met Open Gym

nieuws

Sportlessen Open Gym worden de komende periode aangeboden aan de inwoners van Groningen. Daarmee geeft het Stadsbestuur gehoor aan de sportmotie van Stadspartij 100% voor Groningen die vorig jaar unaniem door de raad werd aangenomen.

De partij liet vorig jaar weten dat een deel van de incidentele rijksmiddelen vanuit het Sociaal Perspectiefplan Corona ingezet zouden kunnen worden om sportaanbieders financieel te ondersteunen bij manifestaties en andere ondernemende plannen. Volgens de partij zou het een goed idee zijn om gratis proeflessen aan te bieden aan de inwoners. Belangrijk na twee jaar coronapandemie waarin veel mensen te weinig beweging hebben gehad.

Woensdag werd duidelijk dat er gehoor wordt gegeven aan de motie. “Met de betrokken sportaanbieders is overlegd om met een eigen initiatief te komen die aansluit op de motie”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “Het concept Open Gym, dus sporten wat toegankelijk is voor iedereen, loopt parallel met de wens van de politieke partijen. Vanuit de sportondernemers is de wens al uitgesproken om snel aan de toekomst te denken waarin preventie, gezondheid en leefbaarheid boven aan het lijstje staan. Men gaat binnenkort hierover in gesprek met de gemeente.”