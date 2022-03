Spinning marathon Martini Ziekenhuis voor kinderen van Spoedeisende Hulp

nieuws

De Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis houdt op 7 april een spinning marathon om geld op te halen voor een infuusknuffel voor kinderen.

De spinning marathon vindt plaats in MartiniPlaza en wordt in vier ronden gefietst. Men kan ook meedoen met een team. Eén van de deelnemers is de voormalige schaatstopper Marianne Timmer. Zij fietst samen met Henk Nijland, oud-directeur van FC Groningen. Elk uur is er een andere instructeur, en ook is er een DJ die voor de muziek zorgt. Het minimale bedrag van een donatie is 50 euro.

“Bij een ziekenhuisopname zijn het vaak kleine gebaren die grote betekenis hebben voor de patiënt en diens naasten,” zegt bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis. “De vrienden van het Martini slagen er steeds weer in hier nieuwe initiatieven aan toe te voegen.” Opgeven kan via ‘vriendenmartiniziekenhuis.nl.