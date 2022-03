Speciale aanvoerdersband FC Groningen krijgt plek in Groninger Museum

nieuws

Foto: Siese Veenstra

De aanvoerdersband waarmee FC Groningen tegenwoordig speelt heeft een bijzondere plek gekregen in het Groninger Museum. De band is een symbool voor de protesten tegen de gaswinning.

Aanvoerder Michael de Leeuw heeft de aanvoerdersband gesigneerd en een plaats gegeven in de collectiezaal van het museum, in de vitrine met de historische tijdlijn van Groningen. De band met het aardbevingslogo wordt sinds dit jaar door teams van FC Groningen gedragen om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek.

De winning van aardgas leverde Nederland veel geld op, maar zorgde in Groningen voor veel problemen vanwege de aardbevingen. Sinds tien jaar klinkt vanuit de provincie een steeds luider protest tegen de gaswinning. Als symbool voor deze protesten ontwierp Mark van Esveld uit Beerta een versie van de Groningse provincievlag. Uit teken van steun voor de gedupeerden van de aardbevingen maakte FC Groningen een speciale aanvoerdersband met deze vlag erop. Die werd op 19 januari voor het eerst gedragen door Michael de Leeuw.

Met het creëren van een plaats in het museum voor deze bruikleen van FC Groningen ondersteunt het Groninger Museum de oproep van FC Groningen om landelijk aandacht te blijven vragen voor de aardbevingsproblematiek. Michael de Leeuw: “Ik ben vereerd dat ik deze band in het museum heb mogen leggen,” aldus De Leeuw. “De aardbevingsproblematiek raakt het hele noorden en hiermee hopen we nog meer exposure en bewustwording te creëren.”