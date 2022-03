SP: “Pas kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen aan”

nieuws

Foto: Andor Heij

De fractie van de SP in de gemeenteraad wil dat het Stadsbestuur de kwijtscheldingsnormen van gemeentelijke belastingen aan gaat passen. Volgens de partij zijn er op dit moment mensen die geen kwijtschelding ontvangen, maar ze wel horen te krijgen.

“Bij de hulpdienst van de SP komen diverse vragen binnen over de normen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en dat er geen kwijtschelding wordt verleend, terwijl de mensen wel rond moeten komen van een minimum inkomen”, vertelt raadslid Jurrie Huisman. Huisman heeft vier groepen in het vizier bij wie de kwijtschelding verruimd moet worden. Ten eerste Groningers die vanwege de aardbevingsproblematiek 750 euro hebben ontvangen, maar deze nog niet hebben besteed. Ten tweede huiseigenaren die een bijstandsuitkering ontvangen en hypotheek hebben waarvan de waarde hoger is dan de WOZ-waarde van hun huis.

Ten derde alleenstaanden in Groningen die een Wajong-uitkering ontvangen. Zij krijgen iets meer dan geldende bijstandsnorm waardoor zij geen kwijtschelding ontvangen en daardoor uiteindelijk minder te besteden hebben op jaarbasis dan mensen met een bijstandsuitkering. Ook noemt de SP Groningers met een bijstandsuitkering die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een paar duizend euro hebben kunnen sparen voor moeilijkere tijden of een verhuizing. Door dit spaargeld komen zij niet aanmerking voor kwijtschelding en worden zij genoodzaakt hun spaargeld te besteden.

De fractie vraagt aan het Stadsbestuur om haar sociale gezicht te laten zien en de normen te verruimen. “Minima kunnen hiermee een beetje tegemoetgekomen worden. Dit is hard nodig gezien de huidige inflatie en de excessieve stijging van de energieprijzen.”