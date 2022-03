SP op verkiezingscampagne in Stad met dubbeldekker

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn de verkiezingscampagnes van de politieke partijen afgelopen. De SP ging als laatste actie met een dubbeldekker-bus op campagne in een aantal wijken in de Stad.

Ook Lilian Marijnissen van de landelijke SP was aanwezig. Samen met de Groninger fractie bezocht ze een aantal wijken waar de opkomst voor de verkiezingen vaak erg laag is. De SP-voorvrouw ging met verschillende mensen in gesprek in Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en de Oosterparkwijk. Bij de Vensterschool in Selwerd hield de verkiezingskaravaan een slotmanifestatie.

De wijken die SP-ers bezochten, kennen traditioneel een laag opkomstpercentage tijdens de verkiezingen. Het vertrouwen in de politiek is erg laag in deze wijken. De SP startte daarom een ludieke stemmersactie. De buurt met de grootste stijging ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen wint een buurtfeest dat georganiseerd wordt door SP. Alle buurten waar bij de vorige verkiezingen minder dan de helft van de mensen ging stemmen kunnen meedoen. Veel stemmen op de SP is niet nodig om het buurtfeest te winnen, zolang er maar gestemd wordt, aldus de fractie.