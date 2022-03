SodM waarschuwt: ‘Gaswinning uit Groningen nog steeds veiligheidsrisico’

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne gaan er steeds meer stemmen op om meer gas te winnen uit Groningen. Maar ook dat levert nog steeds een veiligheidsrisico op, zo stelt het Staatstoezicht op de Mijnen dinsdagochtend.

In diverse media werd in de afgelopen weken geopperd dat het Staatstoezicht op de Mijnen zou hebben gezegd dat de winning van twaalf miljard kubieke meter aardgas uit Groningen veilig zou kunnen. In februari 2018 heeft het SodM inderdaad geadviseerd de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk af te bouwen naar 12 miljard kuub per jaar.

Maar dat betekent niet dat de gaswinning dan niet meer voor veiligheidsrisico’s zou zorgen, zo stelt de toezichthouder. Ook in 2018 stelde het SodM al dat twaalf miljard kuub niet het eindpunt moest zijn. Daarnaast stelde de toezichthouder dat de winning alleen veilig kon, als alle huizen in Groningen versterkt zouden zijn (een situatie die toen een stuk dichterbij leek dan nu).

Kans op overlijden blijft bestaan

“Pas als de gaswinning is afgebouwd en de huizen die dat nodig hebben versterkt zijn, is het in Groningen even veilig als in de rest van Nederland”, stelt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). “Zolang mensen in Groningen een hoger risico lopen om te overlijden – door het instorten van huizen als gevolg van een zware aardbeving dan wel door de stress en onzekerheid – blijft het afbouwen van de gaswinning en het snel realiseren van de versterking noodzakelijk voor de veiligheid.”

