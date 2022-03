Social Return Award voor Mennens Hijs- en Heftechniek

nieuws

Foto via Mennes

Vanwege haar maatschappelijke houding heeft de vestiging van Mennens Hijs- en Heftechniek donderdag de Social Return Award van de gemeente Groningen in ontvangst mogen nemen.

Wethouder Carine Bloemhoff reikte de award donderdagmiddag uit. Het bedrijf krijgt de prijs, omdat het meer doet aan ‘Social Return on Investment’ dan wat het contractueel verplicht is. Het doel daarbij is extra werk- en ervaringsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inmiddels hebben vijf kandidaten een baan dankzij de inspanningen van het bedrijf, en dankzij nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Werk in Zicht.