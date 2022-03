SNN: “Voor 1 mei duidelijkheid over volgende subsidieronde bewoners bevingsgebied”

nieuws

Voor 1 mei komt er duidelijkheid over de volgende subsidieronde voor bewoners in het bevingsgebied. Dat laat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN, dinsdag weten.

Het gaat om de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen die in januari leidde tot lange wachtrijen voor de gemeentekantoren en op de website. “Voor mensen die het op 10 januari niet gelukt is om een aanvraag in te dienen, wordt een nieuwe, derde aanvraagronde, geopend. Wees dus gerust, je wordt hoe dan ook geholpen. Er is voldoende geld beschikbaar”, schrijft de SNN op haar website. Voor 1 mei wordt duidelijk gemaakt wanneer de ronde wordt opengesteld.

Op 10 januari lukte het 25.000 inwoners om een subsidievraag in te doen. “Zij hebben inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen met een persoonlijk projectnummer. Vorige en deze week ontvangen de eerste 10.000 aanvragers nader bericht of een besluit op hun aanvraag.” De mensen die nog wachten krijgen uiterlijk half april te horen wat het resultaat is. Mensen kunnen voor meer informatie terecht op de website van SNN.