Snelheidsmeterspaarpot in Savornin Lohmanlaan in Helpman

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

Er wordt een snelheidsmeterspaarpot ingezet om het te hard rijden te voorkomen in de Savornin Lohmanlaan in Helpman.

Iedereen die zich aan de snelheid in de straat houdt zorgt er voor dat er geld gestort wordt in een digitale spaarpot. Het gespaarde geld gaat naar een door de bewoners gekozen doel in de wijk.

Volgens wethouder Philip Broeksma zijn de ervaringen elders in het land met de snelheidsmeters positief. Er wordt gemiddeld 25 procent minder hard gereden.

Het gaat om een proef van vier weken die voor het eerst in Groningen wordt uitgevoerd. Als het een succes wordt, worden de snelheidsmeters ook elders in de provincie ingezet.

Bewoners van de Savornin Lohmanlaan klagen al enige tijd over gemotoriseerd verkeer dat te hard door de straat rijdt. Er zijn al enkele andere verkeersremmende maatregelen genomen.