Sloop Papiermolentunnel begonnen, werkzaamheden live te volgen via webcam

nieuws

Screenshot uit webcam-livestream van Aanpak Ring-Zuid

Aannemerscombinatie Herepoort is maandag begonnen met de sloop van de Papiermolentunnel. Aanpak Ring-Zuid plaatste aan de noordkant van de tunnel een webcam, waardoor de werkzaamheden de komende weken voor iedereen te volgen zijn.

De aannemerscombinatie begon maandagochtend met het verwijderen van de bestaande tunnel, door te beginnen met het vrijgraven van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg. Als de tunnel vrij is, gaat de aannemer beginnen met het uittrillen van de damwanden aan de kant van het zwembad.

De Papiermolentunnel wordt vervangen door een langere variant, die straks niet alleen onder de zuidelijke ringweg door loopt, maar ook onder de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. Om de nieuwe tunnel te kunnen bouwen, begint Herepoort over een week met de aanleg van een nieuwe fundering. In totaal worden daarvoor 78 palen in de grond geboord. Ook worden de tunneldelen alvast naar de bouwplaats gebracht. In de week van 12 april worden de tunneldelen ingehesen, om vervolgens het geheel weer op te vullen met grond en asfalt.