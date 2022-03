SKSG in actie voor Oekraïne: “De oorlog houdt kinderen ook bezig”

nieuws

Kinderopvangorganisatie SKSG is de afgelopen twee weken in actie geweest om zoveel mogelijk hulpgoederen in te zamelen voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne. De actie is een succes geworden.

“Twee weken geleden zijn we begonnen”, vertelt Wilma Glastra van SKSG. “Je ziet de beelden op televisie van de oorlog en de vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken. We hadden heel sterk de behoefte om ons steentje bij te dragen, om daarmee de nood voor al deze mensen enigszins te verzachten. Na contact te hebben gehad met een mevrouw die actief is voor de stichting Oekraïners in Nederland heeft onze actie vorm gekregen. Want de vraag was, wat kun je doen en wat past bij ons? We hebben er voor gekozen om luiers, babyvoeding en EHBO-spullen in te zamelen. Dat zijn materialen die ook een verbinding hebben met de SKSG, waardoor het gelijk heel goed voelde.”

Sponsorloop

Uiteindelijk hebben twintig locaties van de SKSG aan de actie meegedaan. “Op verschillende locaties in de stad, maar ook in het Westerkwartier, in Leek en in Zuidhorn, is de actie opgepakt.” Volgens Glastra kreeg iedere locatie de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inzamelingsactie. “Er zijn locaties die hebben gezegd tegen ouders en betrokkenen, breng maar hulpgoederen die we naar Oekraïne gaan brengen. Maar er zijn ook locaties die de kinderen er actief in hebben betrokken. Bijvoorbeeld op de IKC in de Oosterparkwijk hebben kinderen een sponsorloop gelopen. Met het geld dat ze daarmee verdiend hebben, is men naar de supermarkt getogen om er de noodzakelijke spullen voor te kopen.”

“Het houdt kinderen bezig”

Volgens Glastra zijn de kinderen zich bewust van de situatie die nu speelt in Oost-Europa. “Het is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd, maar kinderen weten heel goed wat er aan de hand is. De oorlog is ook een onderwerp dat behandeld wordt in de kringgesprekken die wij hebben. En dan merk je dat het de kinderen bezighoudt.”

“Hulpgoederen naar Sappemeer gebracht”

De actie is uiteindelijk een succes geworden. “Afgelopen vrijdag hebben we alle hulpgoederen naar Sappemeer gebracht, waar de stichting Oekraïners in Nederland een inzamellocatie heeft. Hoeveel we precies hebben gebracht, dat kan ik je niet vertellen. Zelf ben ik er vrijdag namens vijf locaties geweest en hebben we twee busjes vol met spullen gebracht. Maar uiteindelijk waren er twintig locaties die mee hebben gedaan, dus de uiteindelijke hoeveel gedoneerde spullen is veel groter.”

Vervolgacties

SKSG denkt ondertussen na over vervolgacties. “Wat we al doen is dat we een medewerker gekoppeld hebben aan de opvanglocatie in Selwerd. Daar verblijven ook diverse kinderen. Onze medewerker organiseert daar activiteiten en participeert ook in het onderwijsproject dat daar sinds vorige week wordt aangeboden. En wellicht dat er de komende periode nog meer gaat gebeuren, daar wordt nog over nagedacht.”